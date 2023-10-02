Кто такие Староверы, принципиальные отличия от Православных христиан, есть ли преимущества в их традициях

Раскол середины XVII века лег на Россию непомерной тяжестью и в конце концов совершил то, чего не могли добиться никакие внешние враги – в XIX веке привел к процветанию большого количества сект, от традиционных до изуверских, и навсегда расколол духовную жизнь страны.
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