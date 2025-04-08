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Царьград

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ВСУ неожиданно сменили тактику: Под Белгородом начался "ад". Военэксперт решил предупредить русских

ВСУ неожиданно сменили тактику: Под Белгородом начался "ад". Военэксперт решил предупредить русских

Военный эксперт Алехин: ВСУ под Белгородом используют интересную тактикуВоенкор Александр Сладков, ссылаясь на военного эксперта Геннадия Алехина, пишет в своём телеграм-канале, что противник действует на Белгородском направлении согласно необычной тактике.

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