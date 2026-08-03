Политика как она есть

Санитарный инструктор с позывным Фара, служащий в 11-ом армейском корпусе группировки войск Север, в беседе с РИА Новости рассказал, что благодаря подаренному женой рюкзаку он смог выжить после прямого попадания украинского FPV-дрона.