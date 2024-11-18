Граф Монте-Кристо

19-летний моряк Эдмон Дантес (Пьер Нинэ) возвращается на корабле "Фараон" в Марсель. Во время плавания Эдмон спас тонущую женщину по имени Анжель (Адель Симфаль), и это произвело такое впечатление на владельца корабля почтенного господина Морреля (Бруно Раффаэлли) что тот немедленно назначил Эдмона капитаном корабля вместо Данглара (Патрик Милле).
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