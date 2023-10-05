WP: в США готовят встречу Байдена и Си Цзиньпина на саммите АТЭС в ноябре

По информации газеты Washington Post, администрация президента США Джо Байдена готовится к встрече между американским лидером и председателем КНР Си Цзиньпином на саммите АТЭС, который должен состояться в ноябре в Калифорнии.
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