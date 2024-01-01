ВС РФ стремительно продвинулись на Запорожском фронте: Карта боевых действий на Украине сегодня, на 1 января 2024 — Свежие новости СВО, обзор событий, Карта СВО, Украина последние новости

Карта боевых действий на Украине сегодня, на 1 января 2024 г.: СВО сегодня, интерактивная карта СВО России, Обзор событий: На Запорожском направлении: ВС России ведут наступление на рубеже Работино — Вербовое: в результате штурмовых действий под контроль российских сил перешли территория до семи километров шириной и в глубину до 1,5 км.