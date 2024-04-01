Правительство поддержало увеличение в кратном объеме штрафов за повторную продажу табачной продукции детям

Правительство Российской Федерации выразило общую поддержку предложенному законопроекту, направленному на значительное увеличение штрафов за вторичную торговлю сигаретами, вейпами и другими табачными изделиями несовершеннолетним.
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