🛠 В Судаке спасатели завершают откачивать воду в некоторых домах и расчищают проезды Работы завершаются в некоторых домовладениях города, которые были подтоплены, сообщили в МЧС Крыма.
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