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На Сахалине рыбаки вышли в море и пропали: их ищут с вертолета

На Сахалине рыбаки вышли в море и пропали: их ищут с вертолета

В Сахалинской области спасатели МЧС России продолжают поисково-спасательную операцию.Четыре человека вышли в Охотское море в районе устья озера Птичье в Корсаковском районе Сахалинской области, сообщают в официальном телеграм-канале МЧС России.

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