"Миннесота" спаслась в концовке игры с "Анахаймом" и вышла в плей-офф НХЛ

"Миннесота Уайлд" вышла в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), обыграв "Анахайм Дакс". Для того, чтобы обеспечить себе путевку в плей-офф, "Уайлд" нужно было не проиграть в основное время встречи, которая проходила в "Эксел Энерджи Центре".