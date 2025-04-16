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"Миннесота" спаслась в концовке игры с "Анахаймом" и вышла в плей-офф НХЛ

"Миннесота" спаслась в концовке игры с "Анахаймом" и вышла в плей-офф НХЛ

"Миннесота Уайлд" вышла в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), обыграв "Анахайм Дакс". Для того, чтобы обеспечить себе путевку в плей-офф, "Уайлд" нужно было не проиграть в основное время встречи, которая проходила в "Эксел Энерджи Центре".

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