Казахстан считается родиной яблока, а также страной, где человек впервые приручил дикую лошадь.Алан Аутрам, британский археолог из Эксетерского университета, заявил, что его исследовательская группа обнаружила доказательства, которые отодвигают самые ранние признаки широкого распространения верховой езды и доения лошадей на 1000-2000 лет назад по сравнению с предыдущими оценками.