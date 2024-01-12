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Казахстан считается родиной яблока, а также страной, где человек впервые приручил дикую лошадь

Казахстан считается родиной яблока, а также страной, где человек впервые приручил дикую лошадь

Казахстан считается родиной яблока, а также страной, где человек впервые приручил дикую лошадь.Алан Аутрам, британский археолог из Эксетерского университета, заявил, что его исследовательская группа обнаружила доказательства, которые отодвигают самые ранние признаки широкого распространения верховой езды и доения лошадей на 1000-2000 лет назад по сравнению с предыдущими оценками.

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