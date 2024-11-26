Советник Трампа Уолтц призвал Европу увеличивать оборонные расходы в НАТО

Советник победителя президентской гонки Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности Майкл Уолтц обратился к входящим в Организацию Североатлантического Договора державам Европы с призывом выделять больше денежных средств на укрепление собственной обороны.