Советник Трампа Уолтц призвал Европу увеличивать оборонные расходы в НАТО

Советник победителя президентской гонки Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности Майкл Уолтц обратился к входящим в Организацию Североатлантического Договора державам Европы с призывом выделять больше денежных средств на укрепление собственной обороны.
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