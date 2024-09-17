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Мы соседи по планете

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  • N N
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  • Иосиф Калинин
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    тоже,,новость,,,)))Как в СССР детски...

«Яблоко сатаны»: почему русские крестьяне отказывались сажать картошку

«Яблоко сатаны»: почему русские крестьяне отказывались сажать картошку

В России, Украине и Беларуси картошку называют вторым хлебом. И сегодня многие жители стран бывшего СССР с наступлением весны едут на дачу садить картошку, а подготовка мешков с собранным урожаем стала национальной традицией.

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