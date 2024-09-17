«Яблоко сатаны»: почему русские крестьяне отказывались сажать картошку

В России, Украине и Беларуси картошку называют вторым хлебом. И сегодня многие жители стран бывшего СССР с наступлением весны едут на дачу садить картошку, а подготовка мешков с собранным урожаем стала национальной традицией.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии