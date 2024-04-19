Как банды «рыцарей креста» захватили Константинополь

Вступление крестоносцев в Константинополь 13 апреля 1204 г. Гюстав Доре Крестовые походы В условиях жесткого кризиса, который в этот период охватил тогдашний Запад – западноевропейскую цивилизацию, которая изначально стояла на грабеже и паразитизме, папский Рим нашёл выход – крестовые походы.
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