БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Как банды «рыцарей креста» захватили Константинополь

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Вступление крестоносцев в Константинополь 13 апреля 1204 г. Гюстав Доре Крестовые походы В условиях жесткого кризиса, который в этот период охватил тогдашний Запад – западноевропейскую цивилизацию, которая изначально стояла на грабеже и паразитизме, папский Рим нашёл выход – крестовые походы.

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