Как банды «рыцарей креста» захватили Константинополь

Вступление крестоносцев в Константинополь 13 апреля 1204 г. Гюстав Доре Крестовые походы В условиях жесткого кризиса, который в этот период охватил тогдашний Запад – западноевропейскую цивилизацию, которая изначально стояла на грабеже и паразитизме, папский Рим нашёл выход – крестовые походы.