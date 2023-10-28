Отец Виталий: "Бессарабская митрополия заявила протест, причем совершенно неудачный"

Протест Бессарабской митрополии по поводу отлучения от церкви Митрополией Молдовы шести священников, решивших перейти в Бессарабскую митрополию, является смешным, нелепым и нецерковным, и показывает, что ситуация здесь ярко политическая, а не религиозная.