Отец Виталий: "Бессарабская митрополия заявила протест, причем совершенно неудачный"

Протест Бессарабской митрополии по поводу отлучения от церкви Митрополией Молдовы шести священников, решивших перейти в Бессарабскую митрополию, является смешным, нелепым и нецерковным, и показывает, что ситуация здесь ярко политическая, а не религиозная.
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