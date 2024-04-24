Зачем на Алтае будут рыться в мусоре и где построят комплексы по переработке отходов

Одним из первых появится комплекс по переработке отходов "Алейский" в Рубцовском районе Уже в 2027 году в пригороде Рубцовска построят современный высокотехнологичный комплекс по переработке отходов (КПО) "Алейский".
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