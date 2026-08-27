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SPLETNIK

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Надежда Оболенцева показала новое фото дочери от миллиардера Евгения Швидлера

Надежда Оболенцева показала новое фото дочери от миллиардера Евгения Швидлера

Надежда Оболенцева показала новое фото дочери от 62-летнего мужа, миллиардера Евгения Швидлера. На днях 43-летняя светская львица неожиданно для всех сообщила, что стала матерью во второй раз: у супругов, воспитывающих сына Марка, родилась дочь, которую назвали Эстер Мириам.

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