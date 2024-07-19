Почему в советское время детей рожали не только больше, но и раньше, чем сейчас?

Как того хочет, а иной раз даже требует высокое начальство? И это при том, что в советское время, когда по мнению все того же высокого начальства, жить было невозможно -- сплошные репрессии и кости в магазинах были, но народ почему-то и умирал меньше, и рожал больше, чем в нынешней телевизионной "благодати".