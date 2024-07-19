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Почему в советское время детей рожали не только больше, но и раньше, чем сейчас?

Почему в советское время детей рожали не только больше, но и раньше, чем сейчас?

Как того хочет, а иной раз даже требует высокое начальство? И это при том, что в советское время, когда по мнению все того же высокого начальства, жить было невозможно -- сплошные репрессии и кости в магазинах были, но народ почему-то и умирал меньше, и рожал больше, чем в нынешней телевизионной "благодати".

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Комментарии
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Сергей К
Ну вот.... У человека была огромная интеллектуальная способность к самообразованию...  И даже к производству новых знаний. Он немало толкового сам написал.
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6 мин.
СК
Сергей К
А что же Вы хотели то? Жилье давали за нужную стране работу. А чтобы Вы барствовали, и Вам при этом еще квартиры дарили - ну таких идиотов нет так Вас на Вашу холяву одаривать.
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2 мин.
Natalija Osminina
Еще бы!
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1 мин.

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