Российским охранникам разрешили стрелять по беспилотникам

Это право закреплено законом Сотрудники ведомственной охраны смогут использовать огнестрельное оружие, физическое воздействие и специальные средства для нейтрализации беспилотников, опасных для охраняемых территорий.
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