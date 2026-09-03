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Терапевт Бурнацкая назвала бесконтрольный прием БАДов опасным трендом

Терапевт Бурнацкая назвала бесконтрольный прием БАДов опасным трендом

Терапевт и профпатолог АО «Медицина» Светлана Бурнацкая предупредила, что бесконтрольный прием БАДов, витаминов и суперфудов в высоких дозах может серьезно навредить здоровью, сообщает «Лента.

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