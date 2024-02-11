Медвежий угол
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Медвежий угол

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Как живут в поселке, где квартиру дают бесплатно любому желающему

Как живут в поселке, где квартиру дают бесплатно любому желающему

"Вторая Чечня", "Уральская Припять" - именно такими эпитетами награждают поселок где пятиэтажку целиком можно купить за 400 000 рублей.

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Комментарии
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ЛК
Любовь Кузьмина
Как Вы точно угадали? У нас в Совдепии, лес рубили и отправляли по железной дороге в Сибирь и Узбекистан, это из Центральной России. Но самое интересное то, что когда у нас построили ДОЗ(деревообрабатывающий завод), то лес на этот завод завозили из Сибири.Все работали, безработицы не было. Железнодорожники работали, лесорубы работали и тут и там.Какая там рентабельность, главное все при деле и зарплата регулярно.
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4 час.
Арианна Грудинина
Вполне хороший вариант для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, потерявших жилье. Земля есть - можно выращивать сельхозпродукцию. Себя кормить и городским жителям продавать. Завести птицу, скот. Главное - не лениться и не ждать, что за тебя это сделают другидругие
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4 час.
Н
НС
если есть интернет и у человека работа на удалёнке - вполне можно жить.
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30 мин.

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