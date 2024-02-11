Как живут в поселке, где квартиру дают бесплатно любому желающему

ЛК

Любовь Кузьмина

Как Вы точно угадали? У нас в Совдепии, лес рубили и отправляли по железной дороге в Сибирь и Узбекистан, это из Центральной России. Но самое интересное то, что когда у нас построили ДОЗ(деревообрабатывающий завод), то лес на этот завод завозили из Сибири.Все работали, безработицы не было. Железнодорожники работали, лесорубы работали и тут и там.Какая там рентабельность, главное все при деле и зарплата регулярно.