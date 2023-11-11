Десятки тысяч билетов на Гран При Лас-Вегаса не проданы за неделю до гонки

Motor Sport MagazineВ ноябре 2023 года Формула 1 вернётся в Лас-Вегас впервые с 80-х. Гонка пройдёт на городской трассе в районе Лас-Вегас-Стрип, всемирно известном игровом и туристическом центре, где находятся развлекательный комплекс «Сизарс-пэлас», отель-казино «Белладжио» и другие достопримечательности.