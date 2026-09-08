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Спасла сына от паралича, осталась без дома и вычеркнула предавшего её мужа: драматический путь Людмилы Целиковской

Спасла сына от паралича, осталась без дома и вычеркнула предавшего её мужа: драматический путь Людмилы Целиковской

Для миллионов советских зрителей Людмила Целиковская осталась безупречно задорной, лёгкой звездой — Шурочкой Мурашовой из «Сердец четырёх» и певицей Симой Вороновой из фильма «Антон Иванович сердится».

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