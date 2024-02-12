Какие законопроекты для водителей планируется рассмотреть в Госдуме 13 февраля 2024 года? Отсрочка положений закона о такси 13 февраля 2024 года в первом чтении Госдумы планируется рассмотреть законопроект об отсрочке по части требований к такси, которые заработали с 1 сентября 2023 года.