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Овечкин после 2:5 от «Каролины»: «В двух последних играх у «Вашингтона» были шансы быстро открыть счет. Андерсен хорош, нам нужны «грязные» голы»

Овечкин после 2:5 от «Каролины»: «В двух последних играх у «Вашингтона» были шансы быстро открыть счет. Андерсен хорош, нам нужны «грязные» голы»

«Кэпиталс» уступили «Каролине» в четвертом матче серии второго раунда Кубка Стэнли (2:5, 1-3).  До этого клуб из столицы США уступил «Харрикейнс» в третьей игре – 0:4.

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