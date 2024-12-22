Противник утверждает, что российские ДРГ якобы уже закрепились на дачах в районе Антоновского моста под Херсоном.
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Противник утверждает, что российские ДРГ якобы уже закрепились на дачах в районе Антоновского моста под Херсоном.
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