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Противник утверждает, что российские ДРГ якобы уже закрепились на дачах в районе Антоновского моста под Херсоном.

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