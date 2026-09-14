Восемь лет у постели больного мужа, травля вдовы — и Дарья Клюшникова снова ждёт любви

Восемь лет Дарья Клюшникова была рядом с мужем — актёром Алексеем Яниным, пока он боролся с последствиями тяжёлого инсульта.
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