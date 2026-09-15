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В Республике Татарстан местные жители предстанут перед судом по обвинению в покушении на убийство семьи, совершенном десять лет назад

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан завершено расследование уголовного дела в отношении неоднократно привлекавшихся к уголовной ответственности 35-летнего мужчины и 44-летней женщины.

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