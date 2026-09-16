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Царьград

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Сизова: В Москве число уголовных дел о невыплатах зарплат выросло на 27%

Сизова: В Москве число уголовных дел о невыплатах зарплат выросло на 27%

Количество уголовных дел о невыплате зарплаты в Москве возросло на 27% в 2025 году. Об этом сообщила Татьяна Сизова, уполномоченная по правам предпринимателей.

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