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Четыре партии прошли в Госдуму после подсчета 95,45% голосов

Четыре партии прошли в Госдуму после подсчета 95,45% голосов

Необходимое для прохода в Госдуму число голосов не набирает партия «Справедливая Россия» по итогам обработки 95,45% протоколов УИК, следует из данных электронного табло ЦИК РФ на вечер 21 сентября.

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