Politico: США назначат своего советника в Палестине после окончания конфликта

Администрация США хочет назначить американского представителя на пост главного гражданского советника сил Палестины после завершения конфликта между Израилем и радикальным движением ХАМАС, сообщает издание Politico со ссылкой на правительственных чиновников.
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