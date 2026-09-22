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Пульмонолог Будинский: детям важны прививки от гриппа и пневмококка

Пульмонолог Будинский: детям важны прививки от гриппа и пневмококка

Врач-пульмонолог Роман Будинский рассказал, что вакцинация, подходящий микроклимат в помещении и отказ от курения рядом с ребёнком способны снизить риск заболеваний дыхательной системы у детей.

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