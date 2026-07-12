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Ангелина Мельникова: «Роналду – величайший спортсмен. Он является живым примером для подрастающего поколения, каким должен быть футболист»

Олимпийская чемпионка и чемпионка мира по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова считает Криштиану Роналду эталоном футболиста.

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