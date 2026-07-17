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Japan's LNG Giant Weighs U.S. IPO to Accelerate Global Expansion

JERA, the biggest Japanese LNG importer and largest power producer, is studying a potential listing in the United States as part of a plan to boost its international footprint, Reuters reported on Friday, quoting anonymous sources with knowledge of the matter.

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