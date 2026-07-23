ВС РФ поразили балкер Golden Rose в Чёрном море и завод «Стальканат» в Одессе Российские «Герани» устроили «фейерверки» в акватории Чёрного моря, атаковав в течение ночи.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
ВС РФ поразили балкер Golden Rose в Чёрном море и завод «Стальканат» в Одессе Российские «Герани» устроили «фейерверки» в акватории Чёрного моря, атаковав в течение ночи.
Свежие комментарии