Ученые извлекли из перуанской мумии металлический имплант

Изучение началось после демонстрации двух предполагаемых «внеземных» тел в мексиканском Конгрессе.В ходе судебно-медицинской экспертизы одного из экземпляров «Трехпалых Наска», таинственных артефактов, вызвавших полемику в научных кругах, Хосе Залсе Бенитес обнаружил металлический имплантат.
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