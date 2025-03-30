Ученые извлекли из перуанской мумии металлический имплант

Изучение началось после демонстрации двух предполагаемых «внеземных» тел в мексиканском Конгрессе.В ходе судебно-медицинской экспертизы одного из экземпляров «Трехпалых Наска», таинственных артефактов, вызвавших полемику в научных кругах, Хосе Залсе Бенитес обнаружил металлический имплантат.