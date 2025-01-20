Людоед голоден

Андрей Рудалёв «С кем воевать? Да, всё по-прежнему, с нами, конечно же. С теми самыми, от кого 80 лет назад получили по зубам, кем были спасены от себя самих, от своего внутреннего людоеда, вырвавшегося на свободу.
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