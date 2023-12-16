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"Зулейху, открывшую глаза" аттестовали в дворники

"Зулейху, открывшую глаза" аттестовали в дворники

Оскандалившуюся в Латвии Хаматову отправили убирать снег и копать пруд: «Театр — это не ее» Заявившись в 2022 году с критикой в адрес СВО и тайно покинув Россию, Чулпан Хаматова по сути бросила любимого зрителя, благотворительный фонд с его подопечными и круг ближайших друзей.

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Комментарии
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Нина
Чума лохматая получила достойную награду - метлу. Может метла даст ей ускорение на взлёт.
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6 час.
Tania Еременко
Бездарная дворгяжка.
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6 час.
Пульхерия Djem
ШИ-КАР-ДОС!!!
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4 час.

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