Новая Volga не будет уступать по качеству сборки известным европейским автомобилям

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024) заявил, что новая модель Volga не будет уступать по качеству сборки автомобилям Volkswagen и Skoda.
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