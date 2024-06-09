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Новая Volga не будет уступать по качеству сборки известным европейским автомобилям

Новая Volga не будет уступать по качеству сборки известным европейским автомобилям

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024) заявил, что новая модель Volga не будет уступать по качеству сборки автомобилям Volkswagen и Skoda.

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