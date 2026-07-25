Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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«Расстреливают из пулеметов»: Товкач рассказал о борьбе с БПЛА «Хорнет»

«Расстреливают из пулеметов»: Товкач рассказал о борьбе с БПЛА «Хорнет»

Эксперт по дронам Сергей Товкач в беседе с телеканалом «Царьград» рассказал о том, как российские войска борются с используемыми вооруженными силами Украины (ВСУ) беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) «Хорнет».

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