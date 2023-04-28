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Глава спецназа Судан заявил, что переговоры с армией возможны после прекращения огня

Глава спецназа Судан заявил, что переговоры с армией возможны после прекращения огня

Глава сил быстрого реагирования (спецназа) Судана Мухаммед Хамдан Дагало (Хамидти) заявил, что переговоры с суданской армией, которая, как он утверждает, нарушила режима прекращения огня, возможны только в случае выполнения условий перемирия.

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