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Alldaily

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Наталья Бардо рассказала о сильном недомогании и вызове скорой помощи

Наталья Бардо рассказала о сильном недомогании и вызове скорой помощи

Известная актриса Наталья Бардо была госпитализирована с диагнозом «истощение» после нескольких дней сильной слабости и невозможности самостоятельно передвигаться.

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