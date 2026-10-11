Наталья Бардо рассказала о сильном недомогании и вызове скорой помощи

Известная актриса Наталья Бардо была госпитализирована с диагнозом «истощение» после нескольких дней сильной слабости и невозможности самостоятельно передвигаться.
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