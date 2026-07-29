"Порвать рот на две части": Репортаж из села на Кавказе, где правит имам Шамиль, которого "любят все"

В Северной Осетии силовики всё-таки проведут проверку опубликованного в Сети видео, на котором местный имам Шамиль Левшев ругает светские праздники вроде 8 Марта и Нового года, а также грозит "порвать рот руками" женщине, написавшей жалобу на мусульманскую общину кумыкского села Кизляр.