Дело депутата, замешанного в «банковском мошенничестве», направлено в суд

Антикоррупционная прокуратура завершила и направила в суд уголовное дело, в котором депутат Денис Уланов обвиняется в «мошенничестве» и «отмывании денег» - преступлениях, совершенных в особо крупных размерах и в интересах преступного сообщества.
Антикоррупционная прокуратура завершила и направила в суд уголовное дело, в котором депутат Денис Уланов обвиняется в «мошенничестве» и «отмывании денег» - преступлениях, совершенных в особо крупных размерах и в интересах преступного сообщества.
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