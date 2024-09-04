Иск Екатерины Мизулиной к Юрию Дудю* и Артемию Лебедеву поступил в столичный суд

Глава «Лиги безопасного интернета» планировала потребовать компенсацию Лефортовский районный суд Москвы принял к производству иск Ассоциации участников рынка интернет-индустрии «Лига безопасного интернета», Екатерины Мизулиной к Юрию Дудю* и Артемию Лебедеву.
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