Больные зубы оказались одной из причин проблем с потенцией Пародонтит может вызвать проблемы в интимной жизни мужчин, предупредила стоматолог, кандидат медицинских наук, основательница центров инновационной стоматологии Regale Лилия Кузьменкова.
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