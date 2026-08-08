Уиткоффа и Кушнера посылают для умиротворения разбушевавшегося Зеленского Константин Ольшанский На фото: президент Украины Владимир Зеленский (Фото: AP/TASS) Отказ Дональда Трампа от передачи киевскому режиму Patriot и разгромное голосование в немецком Бундестаге по ракетам Taurus оставили ВСУ без оружия.
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