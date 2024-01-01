Красноярский фотограф показала снимки опустевшего города после 31 декабря

Новогодние каникулы — начались. Фотожурналист NGS24.RU Мария Ленц прошлась по опустевшему после 31 декабря 2023 года Красноярску и сделала серию снимков города, восстанавливающегося после главного праздника года.
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