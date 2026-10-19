В Краснодаре перекроют движение на одной из улиц из-за ремонтных работ на коллектореНа улице 1 Мая у дома № 186 старый канализационный коллектор дал течь, и земля под дорогой просела.
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