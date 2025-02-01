Революционная тормозная система прошла испытания и скоро будет устанавливаться на машины

представляет собой принципиально новый подход к торможению. В отличие от традиционных механических систем, где нажатие на педаль тормоза передается через механические соединения к тормозным механизмам, в системе brake-by-wire это взаимодействие осуществляется исключительно через электрические сигналы.
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